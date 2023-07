Würzburg

04:00 Uhr

Chronisches Fatigue Syndrom: Wie können Sie Patienten in Unterfranken helfen, Professor Stich?

Der Würzburger Infektiologe Prof. August Stich behandelt an der Missioklinik in Würzburg immer mehr Patientinnen und Patienten, die am Chronischen Fatigue Syndrom leiden.

Von Claudia Kneifel

Es ist eine schwere Erkrankung, die gerade junge Betroffene aus ihrem Alltag reißt und zu Pflegefällen macht. Etwa 500.000 Menschen leiden in Deutschland nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom, kurz ME/CFS. Die Anzahl der Erkrankten habe sich durch die Corona-Pandemie verdoppelt.

Auch in Unterfranken gibt es immer mehr Menschen, die nach einer Virusinfektion an ME/CFS leiden. Bisher gibt es für diese Patientinnen und Patienten kaum eine medizinische Anlaufstelle in der Region. Am Klinikum Würzburg Mitte (KWM) beschäftigt sich der Tropenmediziner und Infektiologe Prof. Dr. August Stich mit dem Krankheitsbild. Denn, sagt der Chefarzt der Missioklinik, "es kommen immer mehr Patientinnen und Patienten zu uns, die nach Infektionskrankheiten ein ME/CFS entwickelt haben und zu wenig Unterstützung in ihrem Leiden finden". Früher seien Erkrankte nach dem Denguefieber an die Missioklinik gekommen, "heute eher nach einer Coronainfektion".

