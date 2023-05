Chronisches Fatigue-Syndrom: Würzburger Forscher suchen nach einer Therapie für Kinder und Jugendliche

Plus An der Uniklinik Würzburg werden junge Menschen im Umgang mit der Erkrankung ME/CFS geschult. Kinderärztin Juliane Spiegler erklärt, wie das funktioniert.

Sie ist als eine der schwersten Folgen von Covid-19 in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt: die Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom, oft mit ME/CFS abgekürzt. Gegen die dauerhafte Erschöpfung gibt es bislang kein Medikament. Am Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) der Uniklinik Würzburg erproben Forscher nun im Rahmen einer Studie ein Schulungsangebot für betroffene Kinder und Jugendliche.

Denn junge Menschen erkranken zwar seltener als Erwachsene, "aber sie sind oft schwer betroffen", sagt SPZ-Leiterin, Prof. Juliane Spiegler. Im Interview beschreibt die Kinderärztin Strategien, Lücken in der Patientenversorgung und die fatalen Folgen, wenn Patienten Ressourcen kosten, die von den Kassen nicht finanziert werden.