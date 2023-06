Wörth am Main

Cold Case Klaus Berninger: Die Polizei geht von mehreren Tätern aus

Mit einem Fahndungsplakat sucht die Polizei Unterfranken nach Hinweisen zu einem Mordfall. Ende 1990 war der damals 16 Jahre alte Klaus Berninger in Wört am Main umgebracht worden.

Plus Vor kurzem war der Fall aus Wörth am Main Teil der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY". Danach gingen bei der Polizei mehrere Hinweise zum Tod des Bäckerlehrlings ein.

Die neuen Hinweise zum Tod des Bäckerlehrlings Klaus Berninger aus Wörth am Main (Lkr. Miltenberg) betreffen die Person aus seinem persönlichen Umfeld, die bereits bei den Ermittlungen vor mehr als 30 Jahren im Fokus stand. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Einen konkreten Tatverdacht gebe es nicht, aber die Vermutung, dass diese Person irgendetwas mit der Tat am 20. Dezember 1990 zu tun habe oder etwas darüber wisse. Die Ermittler gingen zudem davon aus, dass es Menschen gibt, die zu dem Fall etwas sagen könnten, es aber bewusst nicht tun oder die Polizei anlügen. Details etwa zur Identität der Betroffenen nannte der Sprecher nicht.

Nach der ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY... Ungelöst“ vergangene Woche hatte die Polizei etwa 200 Hinweise zu dem Cold Case erhalten. Dadurch konnte dem Polizeisprecher zufolge mittlerweile auch der Versandhauskatalog gefunden werden, aus dem Berninger etwa ein Jahr vor seinem Tod ein Messer bestellt hatte. Dieses Springmesser könnte laut Polizei auch bei der Tat eine Rolle gespielt haben, es ist verschwunden. Das bei einer Suche am Tatort im Frühjahr 2022 gefundene Messer sei es nicht, sagte der Sprecher. Welche Rolle dieses Messer bei dem Fall gespielt haben könnte, ist weiter öffentlich nicht bekannt.

