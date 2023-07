Compliance-Experte Uwe Dolata zum Würzburger Fall Scheller: "Seine Doppelrolle ist eine Eintrittspforte für Korruption"

Plus Der frühere Kriminologe kennt sich bestens mit Regeltreue aus und war Mitglied des Würzburger Stadtrats: Was wusste er von Privatgeschäften des Kämmerers?

Uwe Dolata ist in zweifacher Weise ein Experte zum Fall Robert Scheller. Zum einen ist der ehemalige Wirtschaftskriminalist und -kriminologe bundesweit als Korruptions- und Compliance-Spezialist bekannt. Zum anderen war der 66-Jährige von 2008 bis 2020 erst für die ÖPD dann für die Freien Wähler Würzburg Mitglied des Stadtrats.

War im Gremium bekannt, dass Finanzreferent Robert Scheller privat in der Immobilienbranche tätig ist, für die er durch sein Amt in der Stadtverwaltung dienstlich zuständig ist? Wie bewertet Dolata diese Tatsache als Compliance-Experte?