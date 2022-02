Neue Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen: Die aktuellen Maßnahmen

Karneval steht vor der Tür! Deshalb passt Nordrhein-Westfalen seine Corona-Regeln an. Unter bestimmten Voraussetzungen darf die fünfte Jahreszeit gefeiert werden. Das ist aber nicht die einzige neue Maßnahme in NRW.

Nordrhein-Westfalen bereitet sich auf den Höhepunkt der fünften Jahreszeit vor. Trotz der Corona-Pandemie soll ein Hauch von Karneval durch das bevölkerungsreichste Bundesland wehen. Außerdem gibt es Anpassungen hinsichtlich Einkauf, Immunschutz von Jugendlichen und Quarantäne, die Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann vorstellte.

Für die Karnevalstage vom 24. Februar bis zum 1. März dürfen Städte und Gemeinden im öffentlichen Raum sogenannte „gesicherte Brauchtumszonen“ einrichten, in denen zum geselligen Beisammensein, zur Brauchtumspflege sowie zum Verzehr von Speisen und Getränken verweilt werden darf. Dabei gilt jedoch die 2Gplus-Regel.

Diese kann über stichprobenartige Kontrollen oder über Absperrungen und Zugangskontrollen überprüft werden. In letzterem Fall müssten angemessene Ausnahmen für Anwohner erlaubt sein. Offiziell heißt es, durch strenge Auflagen und klare Regelungen solle das Schutzniveau erhöht werden.

Karneval in NRW: Welche Corona-Maßnahmen gelten?

Karnevalsumzüge oder Veranstaltungen im Freien ohne Zugangskontrolle oder Personenbegrenzung sind untersagt, dies gilt insbesondere für „Umzüge mit straßenrechtlicher Genehmigung“. Streng soll es bei privaten Feiern mit Tanz sowie bei Karnevalsveranstaltungen und vergleichbaren Brauchtumsveranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen zugehen, denn hier müssen auch Personen mit Auffrischungsimpfung einen Test vorlegen.

Diese ausnahmslose Testpflicht gilt auch „beim Besuch von gastronomischen Einrichtungen in den gesicherten Brauchtumszonen“. Ausnahme sind reine Speiselokale, die auch als solche genutzt werden.

Lesen Sie dazu auch

Den zuständigen kommunalen Behörden obliegt es, weitere Regelungen für die gesicherten Brauchtumszonen zu verhängen. Als Beispiele werden „eine örtlich und zeitlich begrenzte Verpflichtung zum Tragen mindestens einer medizinischen Maske im Freien, Kapazitätsbegrenzungen für gastronomische Einrichtungen und zusätzliche Maskenpflichten in Innenräumen“ genannt. Auch außerhalb der Brauchtumszonen können zusätzliche Maßnahmen beschlossen werden, etwa das Verbot von Umzügen.

Solche Regelungen müssen nicht vom Gesundheitsministerium abgesegnet werden. Auf zusätzliche Schutzmaßnahmen hatte sich CDU-Politiker Laumann gemeinsam mit den Oberbürgermeistern von Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen verständigt.

„Mit den Anpassungen der Coronaschutzverordnung schaffen wir bereits jetzt Planungssicherheit für die Karnevalshochburgen“, erklärte der Gesundheitsminister: „Das Signal ist definitiv nicht, dass Karnevalsfeiern jetzt eine gute Idee sind. Es ist aber rechtlich nicht mehr vertretbar, sie komplett zu verbieten.“ Trotz der nach wie vor greifenden Maßnahmen betonte er: „Der beste Schutz wird aber sein, dieses Jahr noch einmal auf größere Feiern oder Menschenmassen zu verzichten.“

Video: SAT.1

Corona-Regeln in NRW: Stichproben bei 2G im Einzelhandel

Eine Erleichterung gibt es im Einzelhandel - für die Betreiber der Geschäfte. Denn während Ministerpräsident Hendrik Wüst die Abkehr von 2G in Aussicht stellt, bleibt diese Beschränkung zumindest vorerst bestehen. Nur Geimpfte und Genesene haben also Zugang zu Ladengeschäften, Märkten sowie Geschäftslokalen von Dienstleistern und Handwerkern. Dies muss jedoch nur noch stichprobenartig kontrolliert werden und nicht über die komplette Öffnungszeit hinweg am Eingang.

Freuen können sich alle 16- und 17-Jährigen, denn sie sind ab sofort den Immunisierten gleichgestellt. Werden also wie Geimpfte oder Genesene behandelt. Bislang galt das nur für Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 15 Jahren.

Zudem wurden die Quarantäneregeln angepasst. So gelten Genesene unmittelbar nach der zweiten Impfung als geboostert. Folglich sind sie von Quarantänemaßnahmen und der Testpflicht bei 2Gplus ausgenommen. Damit trägt Nordrhein-Westfalen einer Änderung des Robert Koch-Instituts Rechnung.

Eine Freitestung aus der Isolation oder der Quarantäne ist nun allein mit einem Corona-Schnelltest im Testzentrum möglich. Ein PCR-Test ist nicht mehr Voraussetzung. Mutmaßlich wird hier dem Umstand Rechnung getragen, dass der Bestand der sichereren PCR-Tests in Deutschland langsam zur Neige geht.

Macht den Weg frei für Karnevalsfeiern, warnt aber auch davor: NRW-Gesundheitsminister Josef Laumann ist im Team Vorsicht zu Hause. Foto: Federico Gambarini, dpa

Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen: Nach Ministerpräsidentenkonferenz wird auf Lockerungen gehofft

Die neuen Regeln gelten vorerst bis zum 9. März Es wird aber auch betont: „Im Kontext der Bund-Länder-Abstimmung am 16. Februar wird eine Überprüfung der Regelungen mit dem Ziel der Reduzierung der Schutzmaßnahmen erfolgen.“

Laumann brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, „dass wir in den nächsten Wochen den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten haben“. Zugleich warnte er: „Das heißt aber nicht, dass wir dann auch sofort eine Entspannung in den Krankenhäusern spüren werden.“ Es müsse „vor allem die Personalsituation“ weiter in den Blick genommen werden.