Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen: Aktuelle Maßnahmen seit dem 3. April

Nordrhein-Westfalen passt seine Corona-Regeln an: In NRW gelten seit dem 3. April gelockerte Maßnahmen, zum Beispiel für das Tragen einer Maske. Hier der aktuelle Überblick.

Die Landesregierung scheint unzufrieden, dennoch lockert Nordrhein-Westfalen die Corona-Regeln. Während die Maßnahmen am 3. April in ganz Deutschland merklich reduziert werden, war NRW mit weiteren Bundesländern um eine Verlängerung der bestehenden Einschränkungen bemüht. Jedoch wurde ein derartiges Vorhaben (geplant bis 3. Mai) von Gesundheitsminister Karl Lauterbach abgelehnt.

Der SPD-Politiker erklärte beim Ministertreffen: „Wir müssen handeln, nicht klagen.“ So wird die Maskenpflicht Anfang April an den meisten Orten wegfallen, Erleichterungen gibt es zudem in der Gastronomie sowie bei Clubbesuchen. Doch wieso ist die Landesregierung enttäuscht?

Die bislang gültigen Corona-Maßnahmen in NRW gehören bereits seit Sonntag (3. April) der Vergangenheit an.

Corona-Regeln in NRW: Maskenpflicht, Testpflicht, Kontaktbeschränkungen

Anpassung der Zugangsbeschränkungen und Testpflicht:

Es gilt kein 3G mehr in fast allen Bereichen (Hotels, Gastronomie , Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Saunas, Thermen, Bibliotheken, Messen, Kongresse usw.) sowie bei körpernahen Dienstleistungen oder in Fahrschulen.

2G-Plus entfällt in Clubs und Diskotheken, bei Volksfesten, in Bordellen und in Swingerclubs.

Kontaktbeschränkungen:

Keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte.

Wenn nicht immunisierte Personen dabei sind, galt bislang: Maximal ein Haushalt plus maximal zwei weitere Personen aus einem weiteren Haushalt, Kinder bis 13 Jahren sind ausgenommen. Diese Regel entfällt.

Maskenpflicht:

Pflicht zum Tragen einer OP-Maske über Mund und Nase im ÖPNV sowie in Fernzügen, auf Schiffen und in Flugzeugen sowie in Taxis bleibt bestehen.

Maskenpflicht in Innenräumen entfällt, außer in Kliniken und Arztpraxen.

NRW: Corona-Maßnahmen wurden bereits im März gelockert

Freuen können sich seit 20. März alle 16- und 17-Jährigen, denn sie sind ab sofort den Immunisierten gleichgestellt - werden also wie Geimpfte oder Genesene behandelt. Bislang galt das nur für Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 15 Jahren.

Zudem wurden die Quarantäneregeln angepasst. So gelten Genesene unmittelbar nach der zweiten Impfung als geboostert. Folglich sind sie von Quarantänemaßnahmen und der Testpflicht bei 2Gplus ausgenommen. Damit trägt Nordrhein-Westfalen einer Änderung des Robert Koch-Instituts Rechnung.

Eine Freitestung aus der Isolation oder der Quarantäne ist nun allein mit einem Corona-Schnelltest im Testzentrum möglich. Ein PCR-Test ist nicht mehr Voraussetzung. Als Grund hierfür gilt auch, dass der Bestand der sichereren PCR-Tests in Deutschland langsam zur Neige geht.

Diese Corona-Regeln gelten in Nordrhein-Westfalen seit dem 3. April

Ab dem 20. März fallen in ganz Deutschland fast alle Corona-Maßnahmen, jedoch mit einer Übergangsfrist bis zum 2. April. Für Ungeimpfte gelten seit dem Tag danach kaum noch Beschränkungen, sogar die Maskenpflicht fällt in vielen Bereichen. Das geschieht jedoch zum Unmut einiger Bundesländer: NRW und weitere Landesparlamente scheiterten bei dem Versuch, die geltenden Maßnahmen um weitere vier Wochen zu verlängern. Hintergrund seien die nach wie vor recht hohen Inzidenzzahlen.

Allerdings soll ein sogenannter Basisschutz dafür sorgen, dass die Länder bei regionalen Corona-Ausbrüchen - oder wenn eine neue, krankmachendere Virus-Variante auftaucht - schnell reagieren können. Dann sollen Maßnahmen wieder eingeführt werden können. Bis dahin gelten in Sachen Corona-Regeln in NRW:

Maskenpflicht in Krankenhäusern, Pflegeheimen, im Nah- und Fernverkehr, jedoch nicht mehr in Schulen, Handel, Schwimmbädern und der Gastronomie .

Die Zugangsregeln (3G und 2G) fallen weg.

Corona-Lockerungen in NRW: Kommt Aufhebung der Maskenpflicht zu früh?

Glücklich ist das Landesparlament mit der Umsetzung der Lockerung in NRW offenkundig nicht: Aufgrund fehlender rechtlicher Grundlage für eine Weiterführung der Maßnahmen hätte man sich jedoch dazu genötigt gesehen. Ein Widerspruch? Schuld sei das neue Infektionsschutzgesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD): Dieses sieht eine flächendeckende Hotspot-Regelung für die Bundesländer vor, bei dem auf Länderebene wieder Corona-Maßnahmen wie eine flächendeckende Maskenpflicht umgesetzt werden können. Unklarheiten bei der Umsetzung würden jedoch ein Problem darstellen und angeblich vor Gericht nicht standhalten.

Ärzte sind angesichts der Lockerungen in Nordrhein-Westfalen skeptisch: „Aus unserer Sicht wäre es zu begrüßen, wenn NRW so lange wie möglich wichtige Schutzmaßnahmen wie Masketragen in Innenräumen – auch in Schulen und im Handel – beibehält“, ließ der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wissen. Auch die 2G- und 3G-Regelungen in sensiblen gesellschaftlichen Bereichen sollte aus deren Sicht weiter Bestand haben. Appelliert wird, dass Bürger in Innenräumen weiter auf Maskenschutz setzen.