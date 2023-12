Würzburg

CSU-Innenminister Beckstein warnte vor der Teutonia Prag: Warum wurde die Würzburger Burschenschaft nicht beobachtet?

Die Burschenschaft Teutonia Prag bereitete ihm bereits 2001 in seiner Zeit als bayerischer Innenminister Sorge: Günther Beckstein, hier bei einer Anhörung zum Thema Rechtsextremismus in diesem Jahr.

Plus Gewalt, Waffen, Hitlergrüße: Der Extremismus der Würzburger Burschenschaft Teutonia Prag ist seit 20 Jahren bekannt. Die Einschätzung des Verfassungsschutzes bleibt vage.

Ein halbtot geprügelter griechischer Staatsbürger in München, Hitlergruß in Regensburg - für Günther Beckstein war das Maß voll: "Jede Erscheinungsform des Rechtsextremismus muss intensiv beobachtet und bekämpft werden", sagte der damalige bayerische Innenminister im Jahr 2001 über die Burschenschaft Teutonia Prag. Doch die Studentenverbindung, die ihren Sitz 2009 von Regensburg nach Würzburg verlegte und ihrem Extremismus Ermittlungen zufolge bis heute nachgeht, wird nach wie vor nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Wie kann das sein?

Rückblick: In der Nacht zum 13. Januar 2001 überfallen in München rund 20 Neonazis einen Griechen und schlagen ihn krankenhausreif. "Wie der leitende Oberstaatsanwalt mitteilte, brachte ein Mitglied der Regensburger Burschenschaft Teutonia den 19-jährigen mutmaßlichen Haupttäter mit einem Auto in das Haus der Münchner Studentenverbindung Danubia", antwortet wenig später die Bundesregierung auf eine Anfrage im Bundestag.

