CSU öffnet Tür für Ex-Grüne Claudia Stamm: So reagiert die Partei auf die Aussage der Tochter von Barbara Stamm

Kehrt Claudia Stamm als CSU-Kandidatin in die Politik zurück? Während die Ambitionen der 52-Jährigen die CSU freuen, gibt man sich bei den Grünen schmallippig.

Dass die Ex-Grüne Claudia Stamm im Interview mit dieser Redaktion mit einer Rückkehr in die Politik liebäugelt und sich dabei ein Engagement für die CSU vorstellen kann, lässt etliche in der Partei ihrer verstorbenen Mutter Barbara Stamm aufhorchen: Die Tür, so scheint es am Donnerstag, ist für die 52-Jährige offen. "Wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmachen will", sagt etwa der unterfränkische CSU-Bezirksvorsitzende Steffen Vogel. "Es ist doch schön, wenn die Claudia sich uns da wieder so annähert", findet er.

Auch CSU-Generalsekretär Martin Huber zeigt sich erstaunlich offen. "Ich kenne Claudia Stamm schon lange und weiß, dass sie beherzt und überzeugt Politik macht. Wir freuen uns über jeden, der unsere Werte teilt und sich für die CSU einbringen möchte", teilt er auf Nachfrage mit. Konkret sollte sich Claudia Stamm bei einem CSU-Einstieg aber nicht an die Parteizentrale in München wenden, rät Huber: "Ob oder wie sich Claudia Stamm engagieren könnte, müssten die Parteigremien vor Ort mit ihr besprechen."

Was der Name Stamm der CSU in Würzburg bringen könnte

Bei der Würzburger CSU wäre man zu einem solchen Gespräch offenbar bereit: "Viele in der Würzburger CSU kennen Claudia seit Kindertagen und haben sich mit ihr immer persönlich verbunden gefühlt, unabhängig von unterschiedlichen politischen Ansichten", sagt die Würzburger CSU-Kreischefin Christine Bötsch. "Wir schätzen ihre Konsequenz und Hartnäckigkeit, für ihre Überzeugungen einzustehen, ebenso wie ihre Mutter dies tat." Zumindest in der Sozial- und Gleichstellungspolitik sei Claudia Stamm von der CSU nie allzu weit entfernt gewesen.

"Ob dies ausreichen würde für eine gute und stabile Verbindung, das kann ich nicht beurteilen", schränkt Bötsch allerdings ein. Dass die CSU zumindest in Würzburg vom Namen Stamm profitieren könnte, dürfe aber kein Kriterium für eine mögliche Zusammenarbeit sein, sagt Bötsch: "In einer Partei sollte es darum gehen, gemeinsam für politische Überzeugungen einzustehen und Angebote zu machen, die den Nutzen für die Wählerinnen und Wähler im Fokus haben, nicht etwa für die Partei." sie.

Ein bekannter Name könne in der Politik zwar ein Türöffner sein, räumt Wolfgang Roth, Vorsitzender der Würzburger CSU-Stadtratsfraktion, ein. Allerdings sei Politik "ein Mannschaftsspiel", bei dem es darauf ankomme, "für die Bürger und besonders die eigenen Wähler für das beste Ergebnis zu streiten". Inwiefern Claudia Stamm dabei das Team der CSU verstärken könnte - "das kann ich nicht beurteilen", sagt Roth. Während Barbara Stamm "für uns alle ein Vorbild" gewesen sei, mit der er "ein sehr gutes, persönliches und enges Verhältnis, besonders auch in den letzten Wochen vor ihrem Tod" gehabt habe, kenne er ihre Tochter Claudia "leider noch nicht so gut". Letztendlich entscheide über eine Kandidatur ohnehin nicht die politische Spitze eines Kreisverbands. Die Entscheidung sei Aufgabe der Delegierten.

CSU in Unterfranken: Plätze auf den Listen für Landtagswahl vergeben

"Claudia Stamm müsste bei einem Orts- oder Kreisverband andocken, wenn sie da rein will", sagt CSU-Bezirkschef Vogel - und gibt zu Bedenken, dass die 52-Jährige schon seit vielen Jahren nicht mehr in Unterfranken, sondern in München lebt. Die Plätze auf den CSU-Listen für die Landtags- und Bezirkstagswahlen im Oktober seien ohnehin bereits vergeben. "Und die nächste Kommunalwahl ist erst 2026", sagt Vogel. Sollte sich Claudia Stamm auf dem Weg dahin für die CSU entscheiden, dann wäre dies "zwar überraschend, aber auch zu begrüßen", meint Vogel.

Bayerische Grüne wünschen Ex-Parteifreundin "alles Gute"

Und was sagen zu dem Thema die Grünen, die Partei, für die Claudia Stamm bis zu ihrem Austritt im März 2017 immerhin fast acht Jahre im Landtag saß? Bei der Trennung war zwischen der Würzburgerin und den bayerischen Grünen viel Porzellan zerbrochen worden. Gekittet scheint dieser Bruch noch längst nicht. So gab Stamm der Ex-Partei im Interview mit dieser Redaktion mit: "Von grüner Politik, wegen der ich eingetreten bin, ist nichts mehr da." Entsprechend kühl und knapp reagiert Bayerns Grünen-Chef Thomas von Sarnowski auf den Flirt mit der CSU. "Wir wünschen Claudia Stamm alles Gute für ihr kommunalpolitisches Engagement."