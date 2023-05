Nürnberg

CSU-Parteitag: Söder hofft auf klaren Wahlsieg im Herbst: "Die Bayern-Bilanz stimmt, das Bayern-Gefühl stimmt"

Auf geht's in den Wahlkampf: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wurde auf einem CSU-Parteitag in Nürnberg einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst gekürt.

Miteinander für Bayern – so heißt das Motto der CSU für die Landtagswahl in Bayern im Herbst. Einstimmig für Markus Söder als Spitzenkandidat- so lautete das Ergebnis eines CSU-Parteitags am Samstag in Nürnberg, der "mit Volldampf den langen Marathon" bis zum Wahltag am 8. Oktober einleiten soll. Auch ein neues Grundsatzprogramm wurde verabschiedet.

"In den Wahlkampf, auf geht's CSU, auf geht's", feuerte Söder am Ende seiner eineinhalbstündigen Parteitagsrede seine Parteifreunde an. Bayern habe "etwas besseres verdient, als die Ampel". Die Bilanz der Bundesregierung in Berlin zeige eindeutig, "dass nicht egal ist, wer regiert". Anders, als in Bayern bestimme dort "grüne Doppelmoral" und ein "hohes moralisches Ross" die Politik. Die CSU stehe dagegen ein "für die kleinen Leute und nicht für die Schnösel-Schickeria", wetterte Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg.

