Rottendorf

04:00 Uhr

CSU Unterfranken nominiert Liste: Ministerin Judith Gerlach soll das Erbe von Barbara Stamm antreten

Plus Die CSU will bei der Landtagswahl wieder alle Direktmandate in Unterfranken gewinnen. Warum beim Nominierungsparteitag gute Listenplätze trotzdem begehrt sind.

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Die bayerischen Kabinettsmitglieder, Digitalministerin Judith Gerlach und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner, sollen die Unterfranken-CSU als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl führen. An diesem Samstag treffen sich 100 Delegierte in Gut Wöllried in Rottendorf (Lkr. Würzburg), um über die Reihenfolge auf der Bezirksliste abzustimmen.

