CSU-Vize Dorothee Bär fordert Sexkauf-Verbot: Das sagen Hilfsorganisationen und Poltitikerinnen aus der Region

Plus Ist Sexarbeit ein Beruf wie jeder anderer oder sind Prostituierte schweren Straftaten ausgesetzt? Ein Vorschlag der unterfränkischen Politikerin Dorothee Bär sorgt für Diskussion.

Die Forderung nach einem Verbot von käuflichem Sex hat Dorothee Bär dieser Tage viele Schlagzeilen beschert. Geht es nach der stellvertretenden Vorsitzenden der CSU und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden Freier, die die Dienste von Prostituierten in Anspruch nehmen, künftig bestraft. Während einige Hilfsorganisationen Zustimmung signalisieren, weisen Sabine Dittmar (SPD) und Manuela Rottmann (Grüne) die Initiative ihrer unterfränkischen CSU-Bundestagskollegin zurück.

Das Thema sei für sie nicht neu, sagt Dorothee Bär. Seit Jahren beschäftige die Abgeordnete aus Ebelsbach (Lkr. Haßberge) das "Elend", dem Prostituierte gerade in Deutschland ausgesetzt seien. Sie wolle die Aufmerksamkeit nun nutzen, "damit sich für die betroffenen Frauen endlich etwas ändert". Die große Mehrheit der CDU/CSU-Fraktion stehe hinter ihrer Initiative.