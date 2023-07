Würzburg

04:00 Uhr

"Da reagiert man nicht normal": Rentner Eberhard Saupe über den Schockanruf von Betrügern, der ihn kopflos machte

Plus Auch in Unterfranken werden häufig ältere Menschen am Telefon Opfer der tückischen Betrugsmasche. Ein 85-jähriger Würzburger schildert, wie es ihm erging - und warnt.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Eberhard Saupe ist keiner, dem schnell die Gäule durchgehen. Wer den 85-Jährigen kennenlernt, begegnet einem wohltuend unaufgeregten promovierten Akademiker, dessen Lebensmotto sein könnte: "Immer mit der Ruhe." Der pensionierte Veterinär ist jedenfalls keiner, der zu panischen Reaktionen neigt. Ein Leben lang hat der Würzburger in Ruhe nachgedacht, bevor er handelte. Aber jetzt machte ein einziger Anruf selbst diesen rationalen Kopfmenschen völlig kopflos - und fast arm.

Anruf am Nachmittag: Schockierende Nachricht für den Vater

Ein Donnerstag Anfang Juli, gegen 16.30 Uhr klingelt bei Saupe das Telefon. Ein Mann, der sich als Staatsanwalt vorstellt, hat eine schockierenden Nachricht: "Er sagte, meine Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind zu Tode kam", erinnert sich der 85-Jährige. Wenn er sein Kind nicht hinter Gittern sehen wolle, soll er 30.000 Euro Kaution stellen - gerne auch mit Gold, Diamanten oder anderen Wertgegenständen. Und er darf mit keinem Menschen darüber reden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen