Dallenbergbad in Würzburg und Geisbergbad in Veitshöchheim nach Schließung zum Ferienbeginn ab Freitag wieder geöffnet

Ab Freitag haben das Dallenbergbad in Würzburg (Archivfoto) und das Geisbergbad in Veitshöchheim wieder geöffnet. Zum Ferienstart hatten beide Schwimmbäder mehrere Tage geschlossen.

Plus Zu Ferienbeginn hatten die zwei Schwimmbäder in der Region geschlossen. Ab Freitag öffnen sie wieder. Was die Gründe für die Schließungen waren.

Ferienbeginn – und das Freibad hat zu: Gleich am ersten Ferientag wurde das Dallenbergbad geschlossen und blieb es für vier Tage. In Veitshöchheim hatte das Geisbergbad für drei Tage geschlossen. Beide Freibäder öffnen am Freitag wieder.

Das Dallenbergbad hat am Freitag und am Wochenende zu den normalen Zeiten geöffnet, wie Cornelia Wagner von der Pressestelle der WVV auf Nachfrage schreibt. Auch in Veitshöchheim kann ab Freitag wieder das Freibad besucht werden, sagt Jürgen Götz, der Bürgermeister von Veitshöchheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

