Damit Kinder besser mit einer Scheidung zurechtkommen: 6 Dinge, die Eltern bei einer Trennung beachten sollten

Plus Wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniert, ist es oft besser, sich zu trennen. Doch wie kann man Kindern helfen, damit umzugehen? Darauf sollte man achten.

Jährlich sind 200.000 Kinder in Deutschland von Trennungen betroffen. 90 Prozent leben anschließend bei der Mutter, jedes dritte Trennungskind verliert den Kontakt zum Vater. Eine Trennung mit Kindern ist nicht leicht. Zu der Enttäuschung über die gescheiterte Beziehung gesellt sich die Sorge um die Kinder. Denn dass es Kindern nicht leicht fällt, die Trennung der Eltern zu verstehen und zu verarbeiten, ist vielen bewusst.