Volkach

01.09.2023

Daphne de Luxe verliebt sich in Volkach: Büffet für 50 Personen statt Appetithäppchen beim Kabarett Sommer

Plus Das Publikum auf dem Weinfestplatz begeisterte die Kabarettistin mit Selbstironie und deftigen Witzen. Zum Abschluss sang sie ein besonderes Lied – mitten im Publikum.

Von Andreas Stöckinger

Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Schwergewicht in der weiblichen Kabarettszene in Deutschland. Nicht nur durch die TV-Sendung "Ladies Night" genießt Daphne de Luxe gerade bei Frauen teils schon Kultstatus. Live ist sie viel unterwegs, auch in Franken. In Volkach war Daphne de Luxe bisher jedoch noch nicht, wie sie selbst fest stellte. "Ich frag mich wirklich, warum ich noch nicht bei euch in der Ecke war." Bei ihrer Premiere dort zum Kabarett Sommer präsentierte sich die voluminöse Dame in Hochform und begeisterte ihr Publikum.

Die Kabarettistin genoss das Ambiente regelrecht. "Mein Gott, ist das schön hier! Das ist ja eine schöne Gegend, hier gibt's ja überall etwas zu essen, sehr sympathisch", schilderte die Entertainerin ihre ersten Eindrücke. In einer Genussregion wie hier, da fühle sie sich gleich wohl. Der Festplatz hatte es ihr ebenso angetan wie die Verantwortlichen vom Tourismusbüro.

