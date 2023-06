Das älteste Weinfest in der Stadt Würzburg: Hofschoppenfest 2023 am Bürgerspital ist eröffnet

Plus Die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann nennt es ein "Highlight" für die gesamte Silvaner-Heimat. Am Mittwoch wurde das 55. Hofschoppenfest im Bürgerspital eröffnet.

Das 55. Hofschoppenfest im Bürgerspital zum Hl. Geist ist eröffnet. Alexander Wiesenegg begrüßte als Wirt der Bürgerspital-Weinstuben zum Auftakt im romantischen Innenhof namhafte Ehrengäste aus dem Landtag, dem Stadtrat und der Gastronomie. Oberbürgermeister Christian Schuchardt freute sich in seiner Begrüßungsrede, wieder da sein zu dürfen, denn offensichtlich sei das Hofschoppenfest an Schuchardts 1. Geburtstag eingerichtet worden.

Die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann freute sich, zum zweiten Mal bei der Eröffnung mitfeiern zu dürfen. Das Hofschoppenfest sei nicht nur für Würzburg, sondern für die gesamte Silvaner-Heimat Franken "ein Highlight".