"Das bunteste Musikprogramm, das das Stadtfest jemals hatte": 2023 liegt beim Stadtfest Würzburg die Musik im Fokus

Ein Archivbild vom Würzburger Stadtfest aus dem Jahr 2022. Es spielte die Band The Jets.

Plus Von elektronischer Musik über die AC/DC-Coverband Bon's Balls bis zum Aalbachtal Express: Am Freitag und Samstag ist in der Innenstadt viel Abwechslung geboten.

Von Patrick Wötzel

Vier große Bühnen mit einem ungewöhnlich abwechslungsreichen Musikprogramm, mehr als 150 Stände und vermutlich wieder über 100.000 Besucherinnen und Besucher: Wie immer am ersten Wochenende nach den Sommerferien findet an diesem Freitag und Samstag das 33. Würzburger Stadtfest statt.

Vor allem um die Musik ging es, als Wolfgang Weier, der Geschäftsführer des Stadtmarketing-Vereins "Würzburg macht Spaß" (WuemS) zusammen mit den vier Bühnen-Betreibern die Stadtfest-Attraktionen vorgestellt hat: "Es ist das bunteste Musikprogramm, das das Stadtfest jemals hatte. Auch die ganz jungen Besucher werden abgeholt", sagte Weier.

