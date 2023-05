Winterhausen

10.05.2023

Das Dorf kämpfte für den Erhalt: Nun öffnet die Bäckerei Fuchs in Winterhausen wieder

Schon in wenigen Wochen wird Andreas Rother wieder regelmäßig in der Backstube der Bäckerei Fuchs in Winterhausen stehen.

Plus Im Herbst musste Andreas Rother seine Bäckerei dicht machen. Jetzt plant er die Wiedereröffnung – allerdings mit einigen Veränderungen.

Die Regale im Verkaufsraum der Bäckerei Fuchs sind leer. "Geschlossen" steht auf einem Schild an der Tür. Im November vergangenen Jahres musste Andreas Rother seine Bäckerei in der Alten Brückenstraße in Winterhausen dicht machen. Zu sehr machten ihm die gestiegenen Kosten für Strom, Gas und Rohstoffe zu schaffen. Doch dabei belassen will es der passionierte Bäckermeister nicht. Schon Anfang Juni plant Rother, die Bäckerei wieder zu öffnen, kündigte er im Gespräch mit dieser Redaktion an. Allerdings soll einiges anders werden, als vor der Schließung.

Vorerst werde es nur einen Verkaufstag geben, sagt Rother. Der Laden sei dann nur sonntags zwischen 8 und 12 Uhr geöffnet. Außerdem wolle er vor allem mit Vorbestellungen arbeiten, damit er die Nachfrage besser kalkulieren könne. "Aber ich werde natürlich ein bisschen mehr machen", sagt der Bäckermeister. So sollen Kundinnen und Kunden auch spontan an ihr Sonntagsbrötchen kommen. Zusätzlich nimmt Rother auch wieder Aufträge von Vereinen und Veranstaltern entgegen.

