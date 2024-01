Unterfranken

08:18 Uhr

Das extreme Wetter hat sich Zeit gelassen: Aber jetzt rückt die Eisfront an!

Plus Der Deutsche Wetterdienst warnt: In Unterfranken besteht Gefahr "für Leib und Leben" durch schlagartig gefrierenden Regen.

Von Folker Quack, Gisela Rauch Artikel anhören Shape

Seit gestern warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer Extremwetterlage in Bayern: Durch Schnee und gefrierenden Regen und Eisansatz bestehe eine sehr hohe Glättegefahr auf den Straßen. Wer könne, solle zu Hause bleiben, so die offizielle Empfehlung. Aufgrund der Warnung blieben am heutigen Mittwoch in Unterfranken sämtliche Schulen geschlossen, die Schülerinnen und Schüler sollten, wo es ging, am Distanzunterricht teilnehmen. Auch viele Arbeitnehmer blieben zu Hause. Die Folge: Gähnende Leere auf den Straßen.

Einsatzleitstellen melden bis zum Mittag keine wetterbedingten Einsätze und keine Stürze

Während in Schwaben und Oberbayern die vorhergesagte Glätte schon am Morgen einsetzte und in Einzelfällen zu Unfällen führte, blieb Unterfranken von dem Glatteis zumindest am Morgen verschont. "Keine wetterbedingten Einsätze, keine Stürze", meldeten die Integrierten Leitstellen Würzburg und Schweinfurt kurz vor 13 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen