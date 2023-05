"Das halte ich nicht mein Leben lang durch": BLLV-Vize Neckov weiß, was Lehrerinnen und Lehrer ans Limit bringt

Plus Kaum zu schaffende Integration, Pandemie-Rückstände und kranke Lehrkräfte: An Grund- und Mittelschulen sieht Lehrerverbands-Vize Tomi Neckov viele Probleme.

Kurz vor dem Landesdelegiertentag des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands am kommenden Freitag in Würzburg redet BLLV-Vizepräsident Tomi Neckov Klartext.

Der Pädagoge, der lange eine Schweinfurter Mittelschule geleitet hat, benennt die drängendsten Probleme bayerischer Grund- und Mittelschulen.