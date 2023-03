Das Höchberger Model Anna-Christina Lindner ist Mutter geworden: Über das zur Schau stellen in sozialen Medien

Plus Anna-Christina Lindner und ihr Ehemann, Fußballprofi Heinz, sind Eltern geworden. Die gebürtige Unterfränkin verrät, wie sie mit der Schwangerschaft im sozialen Netz umgegangen ist.

Nur fünf bis sechs Stunden hat es gedauert, dann war der kleine Noah Lindner auf der Welt. Der Wonneproppen ist das erste Kind des Höchberger Models Anna-Christina Lindner, gebürtige Schwartz, und des österreichischen Fußball-Nationaltorhüters Heinz Lindner, der momentan beim FC Sion in der Schweiz unter Vertrag steht. Dort wohnen sie auch, die drei Lindners, genauer gesagt im Kanton Wallis und sind knapp über einen Monat nach der Geburt ihres Noahs überglücklich: "Eine Familie zu gründen, das war schon immer mein Traum", schwärmt die junge Mutter Anna-Christina im Interview.