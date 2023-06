Das Kiliani-Volksfest ist eröffnet: Würzburgs OB Christian Schuchardt brauchte dieses Mal zwei Schläge

Plus Im vergangenen Jahr hatte der OB mit einem falschen Zapfhahn zu kämpfen - heuer sah das anders aus. Und auch Ministerpräsident Markus Söder war erneut zu Gast beim traditionellen Bieranstich.

Der typische Geruch von gebrannten Mandeln, kreischende junge Menschen in den Fahrgeschäften, ein gut besuchter Festplatz und ein volles Bierzelt: Es war ein gelungener Auftakt für das Kiliani-Volksfest am Freitag auf der Talavera. Zum traditionellen Bieranstich waren etwas mehr als hundert Tage nach der Eröffnung des Frühjahrs-Volksfestes erneut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) auf der Festzelt-Bühne zu Gast.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt meisterte die Aufgabe wieder einmal souverän und benötigte dieses Mal zwei Schläge, um das erste Faß Kiliani-Festbier der Würzburger Hofbräu anzustechen. Im vergangenen Jahr hatte der OB mit einem falschen Zapfhahn zu kämpfen und neun Schläge benötigt.