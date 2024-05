Bad Kissingen

14:03 Uhr

Das Rakoczy-Fest Bad Kissingen ist nicht mehr weit! Quellenkönigin Sabrina Keßler hat schon ihr neues Kleid an

Plus Das Rakoczy-Fest beginnt am 26. Juli. Hinter den Kulissen sind die Vorbereitungen längst angelaufen. Wieso die neue "Quelle" Sabrina Keßler es ruhig angehen kann.

Von Isolde Krapf

Schaut man Sabrina Keßler in die Augen, ist klar: Sie freut sich auf ihre neue Rolle der Quellenkönigin beim Rakoczy-Fest. Am Montag, 13. Mai, erscheint sie zum ersten Mal öffentlich in ihrem neuen prächtigen Kleid im Kurgarten. Da bleiben die Leute schon mal stehen, um herauszufinden, was es mit dieser Hoheit in hellblauer Seide auf sich hat.

Dem festlichen Anlass gemäß hat die 30-Jährige sich am Morgen aufwändig frisieren lassen. Inmitten der Lockenpracht glänzt der goldene Harreif mit der kleinen Krone. Der Handstrauß aus farblich aufs Kleid abgestimmten Blumen passt perfekt zu ihrer glänzenden Erscheinung. Eigentlich könnte es für Sabrina Keßler gleich losgehen mit dem Rakoczyfest.

