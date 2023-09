"Das Schlimmste war, dass kein Ende absehbar war": Uwe Starks schwere Suche nach einem Betreuungsplatz für den Sohn

Plus Der Sohn von Uwe Stark ist Autist und auf ständige Betreuung angewiesen. Der Vater erzählt, wie schwierig es war, einen Platz für ihn in einer Einrichtung zu finden.

Uwe Stark hat eine lange Suche hinter sich, die ihn an seine Grenzen gebracht hat. Sein erwachsener Sohn muss rund um die Uhr betreut werden. Doch in Zeiten von Pflegenotstand und Fachkräftemangel fehlen Betreuungsplätze für Menschen mit Behinderung.

Der alleinerziehende Vater aus Altenstein (Lkr. Haßberge) hat erlebt, wie schwierig es ist, für seinen Sohn eine Betreuung zu finden. Seine Geschichte handelt von langem Warten und mangelnder Unterstützung – und schließlich von der Notwendigkeit, Glück zu haben.