Wie geht es mit seinem Jagdschein weiter? Amtsgericht Haßfurt verurteilt den Jäger, der Hündin Mara erschoss

Plus Mehr als ein Jahr nach dem tödlichen Schuss auf einen freilaufenden Hund bei Knetzgau hat das Amtsgericht Haßfurt jetzt den Jäger verurteilt. Wie die Strafe lautet.

Am Amtsgericht Haßfurt ist an diesem Montag der Jäger verurteilt worden, der im Juli 2022 Hündin Mara bei Knetzgau (Lkr. Haßberge) erschossen hat. Richter Patrick Keller hat den 77-jährigen Angeklagten der Tötung eines Wirbeltiers ohne vernünftigen Grund schuldig gesprochen. Der Jäger muss dem Urteil zufolge 140 Tagessätze zu je 40 Euro Strafe bezahlen sowie die Verfahrenskosten tragen. Außerdem wird die Waffe eingezogen, mit der er geschossen hatte.

Nach zwei Verhandlungstagen steht fest: Richter Patrick Keller glaubt den Ausführungen des Jägers und Jagdpächters nicht. Der 77-Jährige hatte vor über einem Jahr auf die freilaufende Alaskan-Malamute-Hündin eines österreichischen Ehepaars geschossen, das mit dem Schleusen seines Kanus beschäftigt war. Seiner Aussage nach hatte Mara einen Hasen gehetzt und sei kurz davor gewesen, das Tier zu reißen. Gegen den zunächst ausgestellten Strafbefehl hatte der 77-Jährige Einspruch eingelegt.