Bad Neustadt

04:00 Uhr

"Das wäre der Tod der Inhouse-Gastronomie": Cuba Cabana-Chef kritisiert Mehrwertsteueranhebung scharf

Maximilian "Maxi" Rottenberger, Chef des Cuba Cabana in Bad Neustadt, hält die anstehende Mehrwertsteueranhebung von sieben auf 19 Prozent in der Gastronomie für den "Tod der Inhouse-Gastronomie".

Plus Maximilian Rottenberger findet deutliche Worte, wenn es um die auslaufende Steuer-Regelung geht. Was das für sein Restaurant und die Kundschaft bedeutet.

Von Michael Endres

Maximilian Rottenberger, Geschäftsführer des Cuba Cabana in Bad Neustadt, findet deutliche Worte, wenn es um die anstehende Mehrwertsteuererhöhung für Speisen vor Ort in der Gastronomie geht. "Das wäre der Tod der Inhouse-Gastronomie", prophezeit er. Grund für die bittere Aussicht ist das nahende Ende der Regelung der gesenkten Mehrwertsteuer, ein Überbleibsel aus Pandemie-Zeiten, das später auch steigende Energiekosten abfedern sollte. Nach mehrmaliger Verlängerung wird diese Regelung wohl Ende 2023 auslaufen – zumindest nach aktuellem Stand.

Derzeit müssen Gastronominnen und Gastronomen für Speisen, die in ihren Restaurants serviert werden, sieben Prozent Steuern abführen. Sollte vonseiten der Politik in den nächsten Monaten keine erneute Verlängerung beschlossen werden, gilt ab dem 1. Januar 2024 wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Ob es wirklich dazu kommt, ist aber noch offen. Über eine Fortführung der Regelung würde erst am Ende des Jahres entschieden werden, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) kürzlich in München.

