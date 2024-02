Würzburg

04:00 Uhr

"Das, was nach dem Alltag kommt": 9 Menschen aus Unterfranken erzählen über ihre Liebe zur Phantastik

Plus Künstler, Träumer, Freaks, Koryphäen: In Hermkes Romanboutique in Würzburg treffen sich Leute, die es phantastisch mögen. Und von der Welt des Übernatürlichen erzählen.

Von Simon Hörnig

"Gott, ist es hier kuschelig", freut sich die Kundin und versucht, sich durch die verwinkelten Räumlichkeiten von Hermkes Romanboutique ihren Weg zu den Schmökern zu bahnen. Kein leichtes Unterfangen, samstagvormittags herrscht Hochbetrieb dort, wo sich die unterfränkische Phantastik-Szene zwischen Comics und Büchern seit Jahrzehnten ihr Stelldichein gibt.

Inhaber Gerd Eibach kennt die Kundinnen und vor allem Kunden, die in den deckenhohen Regalen stöbern und sich in jedem freien Winkel des Ladens in Grüppchen über ihr Hobby austauschen, größtenteils auch persönlich. "So groß ist die Szene ja nicht", sagt er lächelnd. Als Sohn des Gründers der Romanboutique, Hermke Eibach, hat der 58-Jährige von Anfang an miterlebt, wie das kleine Ladenlokal in der Würzburger Valentin-Becker-Straße zu dem wurde, was es heute ist: Anlaufstelle und Zufluchtsort für Comic-, Phantastik- und Rollenspielfans weit über Unterfranken hinaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen