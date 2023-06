Das Wunder von Ostheim: Investor der Pfungstädter Brauerei übernimmt Rhöner Streck-Bräu

Plus Doch kein Ende nach 300 Jahren: "Die Biermacher" des hessischen Anlagenbauers Lauer übernehmen die Rhöner Streck-Bräu. Erleichterung herrscht bei den Angestellten. Ändern soll sich nichts.

Die Ostheimer Streck-Bräu ist gerettet. Das angekündigte Ende nach 305 Jahren im September 2023 wird nicht kommen. Streck wird Teil der Bierbrauer-Familie um den Anlagenbauer Lauer aus dem hessischen Seeheim-Jugenheim. Der hatte auch in die südhessische Traditionsfirma "Pfungstädter Brauerei" investiert und sorgt dort für Schlagzeilen.

"Es ist ein Wunder, auf das ich gehofft habe", so Axel Kochinki. Wie Kochinki erklärt, habe sich zwei Tage nach der Berichterstattung dieser Redaktion über das angekündigte Aus der Investor Uwe Lauer aus Pfungstadt bei ihm telefonisch gemeldet. "Ich war eigentlich auf dem Weg nach Berlin zu einer Tagung. Ich bin sofort umgekehrt nach Ostheim", so der Brauereichef.