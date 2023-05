Würzburg/Schweinfurt

13:06 Uhr

Datenrecherche legt offen: Wer profitiert in Unterfranken am meisten von kostenlosem Wasser aus der Natur?

Landwirtschaft, Industrie, Weinbau: Viele Branchen in Unterfranken benötigen - und wollen - große Mengen an Wasser.

Plus Landwirtschaft, Industrie, Weinbau – der Bedarf an Wasser ist groß. Für welche Zwecke in Unterfranken die Ressource entnommen wird und wo Konflikte drohen.

Wer darf in Unterfranken kostenlos Wasser aus der Natur entnehmen und wofür? Vor sechs Monaten hat ein Rechercheteam der Main-Post gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk begonnen, von allen neun Landratsämtern und den drei kreisfreien Städten die Entnahmerechte für Grundwasser und Oberflächengewässer in Unterfranken zu erfragen. Und den Datensatz mit mehr als 2000 Einträgen auszuwerten.

"Die Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit" - diese Rückmeldung hat die Redaktion so oder ähnlich von fast allen Ämtern erhalten. In vielen Fällen wurden auf konkrete Nachfragen selbst große Entnahmerechte nachgemeldet, die sich "in anderen Wasserbüchern" befanden und offenbar vergessen worden waren.

