Würzburg

17:00 Uhr

Nach Planungspfusch am Mainfranken Theater Würzburg: Eröffnung des neuen Kopfbaus verschiebt sich weiter in den Winter

Dauerbaustelle Mainfranken Theater: Im Oktober 2023 könnte, so alles glatt läuft, der Probenbetrieb im Kleinen Haus beginnen.

Plus Mit Eröffnungsterminen waren zuletzt alle sehr vorsichtig. Die Planung der Dauerbaustelle: ein "Scherbenhaufen". Warum es jetzt aus Sicht der Stadt doch Hoffnung gibt.

Von Mathias Wiedemann, Sophia Scheder

Für den neuen Kopfbau des Würzburger Mainfranken Theaters gibt es wieder einen Eröffnungstermin - zumindest einen erhofften. Das sogenannte Kleine Haus mit 330 Plätzen kann möglicherweise ab Oktober 2023 für Schauspiel- und Tanzproben genutzt werden, die Eröffnung fürs Publikum könnte Anfang Dezember gelingen.

So jedenfalls steht es in der Planung, die das Schweinfurter Architekturbüro FMP design engineering GmbH an diesem Mittwoch im Werkausschuss des Würzburger Stadtrats vorstellte. Voraussetzung laut Sitzungsvorlage: "eine reibungslose Umsetzung der derzeit noch ausstehenden baulichen Restleistungen bis zum Sommer 2023".

