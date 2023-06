Debatte um Traktorführerschein nach Unfall in Bischofsheim: Sollten Jugendliche mit 16 Jahren Traktor fahren dürfen?

Plus Unfälle mit Traktoren sind meist schwerwiegend. Deshalb wird über das Alter für die Fahrerlaubnis diskutiert. Was Verkehrsexperten und Bauernverband davon halten.

Erst vor ein paar Tagen krachte in Bischofsheim (Lkr. Rhön-Grabfeld) ein mit rund sechs Tonnen Mist beladener Traktor in eine Hauswand, nachdem aus bislang ungeklärter Ursache die Bremse des Anhängers versagt hatte. Der Schaden, den der 17-jährige Fahrer verursacht hat, ist hoch. Zwar wurde niemand schwer verletzt, doch das ist nicht immer der Fall. Laut eine Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV) ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem Unfall mit Traktorbeteiligung zu tödlichen Verletzungen kommt, 56-Mal höher als mit PKW-Beteiligung.

Immer größere Traktoren, fehlende Vorgaben bezüglich Assistenzsystemen und eine Fahrerlaubnis ab 16 Jahren müssten laut dem Leiter der UDV Siegfried Brockmann kritisch hinterfragt werden. Gerade letzteres sorgt für Diskussionen. "Jugendlichen Fahrer fehlt die Reife, um zu sagen, 'Nein, da bin ich mir unsicher, da warte ich lieber'. Sie denken, dass sie unverwundbar sind", so Brockmann. "Das ist bei Söhnen von Landwirten sicherlich nicht anders, als bei anderen in diesem Alter." Sind junge Traktorfahrer tatsächlich eine Gefahr? Die Polizei Unterfranken, regionale Verkehrsexperten sowie der Präsident des Bauernverbands widersprechen.