Defizite in Millionenhöhe: Wie steht es um die Krankenhäuser in Unterfranken?

Zahlreichen Krankenhäusern steht das Wasser finanziell bis zum Hals - in Unterfranken wie überall in Deutschland. Träger müssen einspringen und Verluste ausgleichen.

Plus Erste Kliniken in Bayern kämpfen in Schutzschirmverfahren gegen die Insolvenz. Auch in Unterfranken müssen Träger einspringen und Verluste ausgleichen. Der aktuelle Stand.

Von Andreas Jungbauer, Susanne Schmitt

Durch Bayerns Kliniklandschaft geht ein Aufschrei, vielen Häusern steht das Wasser bis zum Hals. Schon jetzt befinden sich drei Kliniken in Schutzschirmverfahren, teilt Eduard Fuchshuber, Sprecher der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) mit. So kämpfen die Rotkreuzkliniken in München, Lindenberg und auch in Wertheim im baden-württembergischen Main-Tauber-Kreis gegen die Insolvenz. Der Standort Würzburg ist nicht betroffen. Noch habe in Unterfranken kein Krankenhaus Insolvenz beantragt, sagt der BKG-Sprecher: "Aber das kann sich schnell ändern".

Denn überall sind die Träger gefordert, finanzielle Löcher zu stopfen. "Wir wissen, dass viele Landkreise Sonderhaushalte beschließen, um die Kliniken über Wasser halten zu können", sagt Fuchshuber. Unbegrenzt funktioniere das jedoch nicht. 2024 könne es für einige Träger eng werden.

