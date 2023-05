Bad Neustadt/Schweinfurt

vor 41 Min.

Depression bei Landwirten: Wie geht es dem Rhöner Bauern Christoph Rothhaupt heute?

Christoph Rothhaupt leidet an Depressionen und hat sich Hilfe gesucht. Immer wieder geht er mit seiner Krankheitsgeschichte an die Öffentlichkeit, um anderen Erkrankten zu helfen.

Plus Angst, Burnout, Depression: Trifft es Landwirte öfter? Der frühere Milchbauer Christoph Rothhaupt spricht offen über seine Erkrankung - auch an diesem Dienstag in Schweinfurt.

Von Claudia Kneifel Artikel anhören Shape

Landwirte und Landwirtinnen erkranken einer Studie zufolge sehr viel häufiger an Angststörungen, Burnout und Depression als die Durchschnittsbevölkerung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie. Auch Christoph Rothhaupt, Landwirt aus Bad Neustadt (Lkr. Rhön-Grabfeld), ist vor einigen Jahren an einer schweren Depression erkrankt. Um andere Landwirte zu warnen hat er seine Erkrankung öffentlich gemacht und klärt immer wieder bei Veranstaltungen über das Thema auf.

Auf Einladung des unterfränkischen Grünen-Landtagsabgeordneten Paul Knoblach, der selbst Landwirt ist und lange als Pfleger in der Psychiatrie gearbeitet hat, spricht Rothhaupt an diesem Dienstag, 16. Mai, in Schweinfurt erneut über seine Erkrankung. Wie geht es dem Landwirt heute?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen