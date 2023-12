Der 99-jährige Erich Scheiner liest seit 70 Jahren Main-Post: Am liebsten den Wetterbericht und Sport

Plus Jeden Morgen erwartet Erich Scheiner die Ausgabe der Main-Post. Die Zeitung hat sein Leben seit der Kindheit begleitet. Wie findet er sie heute?

Erich Scheiner sitzt an seinem Küchentisch und beobachtet den morgendlichen Verkehr auf der Veitshöchheimer Straße unterhalb seines Hauses. Auf dem Tisch liegt die aktuelle Ausgabe der Main-Post, daneben steht eine leere Kaffeetasse. Er kennt kein Leben ohne die Zeitung. "Meine Eltern waren Zeitungsausträger", erzählt er von seiner ersten Berührungen mit der Zeitung. Heute ist er 99 Jahre alt.

Erich Scheiner wird im Dezember 1924 in der Gemeinde Urspringen im Landkreis Main-Spessart geboren. Er beendet die Schule und absolviert anschließend eine Lehre zum Bäcker. Mit gerade mal 17 Jahren wird er im August 1942 in den Zweiten Weltkrieg geschickt.