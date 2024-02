Schweinfurt

13.02.2024

Der alljährliche Ansturm auf das Kesselfleisch in Schweinfurt: Die Brühe war der Lohn der Mühe

Plus Neben dem Faschingszug gibt es am Faschingsdienstag ein weiteres Event: die Kesselfleischausgabe in einem Verbrauchermarkt am Bergl.

Von Uwe Eichler

Das Kesselfleisch gilt als kleine Schwester der Schlachtschüssel, für die es oft nur als Beilage dient. Am Faschingsdienstag spielte es in Schweinfurt wieder mal die Hauptrolle.

Der Andrang im Frische-Center Höchner war enorm, als die heißbegehrte Ware über die Theke ging. In der Fleischabteilung, wo Metzgermeister Maximilian Schweickert das Messer schwang, wurden 140 Vorbestellungen und 80 Kilogramm für den Tagesverkauf gezählt.

