"Der Arzt hat mir das Leben gerettet": Eine junge Frau und ihr großes Glück, ihr Kind in den Armen halten zu können

Über ein Jahr hat sie gebraucht, um schwanger zu werden. Die 33-Jährige muss Hormone nehmen. Es dauert ewig, bis es klappt. Die Freude ist groß. Bis sie um die sechste Woche im Oktober 2022 wahnsinnige Schmerzen im Unterleib bekommt. "Ich hatte solche Angst, dass ich einen Abgang habe", erzählt die Frau am Telefon.

Ihre Schwester drängt darauf, dass sie sofort zu ihrem Frauenarzt geht. Es klappt, obwohl die Praxis eigentlich schon zu ist. Aber der Arzt geht glücklicherweise trotzdem ans Telefon. Glücklicherweise, das Wort könnte man öfters verwenden in der Geschichte der jungen Frau. Denn es bleibt kompliziert, auch nach dem Arztbesuch.