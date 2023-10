Ginolfs

17:00 Uhr

Der beste Schäfer Deutschlands kommt aus der Rhön - wie Julian Schulz seine Herde vor Wölfen schützen will

Plus Die treue Hündin Daisy spielt eine entscheidende Rolle bei der Arbeit von Julian Schulz. Für den Bundeswettbewerb trainierten die beiden täglich.

Von Marc Huter

Der Beruf des Schäfers hat ihn von klein auf gefesselt: Julian Schulz stammt aus einer Schäferfamilie in der Lüneburger Heide, ist im Alter von 17 Jahren in Baden-Württemberg zur Schäfer-Ausbildung in die Lehre gegangen und ist seit zehn Jahren der Schäfer der Herde der Weidegemeinschaft Rhönschaf in Ginolfs mit 900 Mutterschafen und 200 Lämmern.

Mit seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern ist er in Ginolfs heimisch. Nun darf Julian Schulz einen großen Erfolg feiern: Er wurde nach dem Bundesleistungshüten, die "Bundesliga" der Schäferei, zum deutschen Hütemeister gekürt.

