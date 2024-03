Röthlein

Der erste Spargel ist geerntet: Warum die Brüder Knaup aus Röthlein in diesem Jahr noch eher dran sind

Plus Auf den Feldern des GenussHofs Knaup rund um Röthlein spitzt der grüne und weiße Spargel aus der Erde. Woran das liegt und was Spargel dieses Jahr kosten wird.

Von Daniela Schneider

Spargelfans in Franken dürfen sich freuen: die Saison läuft langsam an. In Röthlein wurden die ersten Stangen schon gestochen. Die Ernte beginnt diesmal etwas früher als im vergangenen Jahr. Das hat verschieden Faktoren, wie Christian und Matthias Knaup vom GenussHof Knaup in der Röthleiner Hauptstraße erläutern.

Zum einen setzen die Brüder, die den Betrieb in der dritten Generation führen, traditionell auf die Kraft der Sonne, die den Spargelacker mit der nun ersten Ernte den ganzen Tag mit Wachstumsenergie versorgt. Zum anderen helfen das ausgeklügelte Folienmanagement mit der Dreifachfolie, die milden Temperaturen und das feuchte Klima mit einigen kurzen frostigen Phasen im Winter für einen früheren Ertrag und die gute Entwicklung des Spargels.

