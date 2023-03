Deutelbach

08.03.2023

Der ewige Streit zwischen einem Millionär und der Gemeinde Aura um die Hundesteuer

Dieter Dauth mit seinen Hunden in Deutelbach.

Plus Ein Tierheim wurde ihm verwehrt, trotzdem hält Dieter Dauth eine Schar von Hunden in Deutelbach. Doch in der Frage der Hundesteuer geht es immer wieder vor Gericht. Wie auch jetzt wieder.

Von Björn Kohlhepp

Seit zwei Jahrzehnten schon hält der aus Frankfurt stammende Immobilienhändler Dieter Dauth die Gemeinde Aura, die Verwaltungsgemeinschaft Burgsinn, das Landratsamt und diverse Gerichte auf Trab. Im kleinen, zu Aura gehörenden Weiler Deutelbach an der hessischen Grenze nennt er Grundstücke von etwa 35 Hektar Größe sein Eigen und hält dort unter anderem Hunde. Am Montag befasste sich das Verwaltungsgericht Würzburg wieder einmal mit einer Klage Dauths gegen die Gemeinde.

