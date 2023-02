Ostheim

13:12 Uhr

Der Häuptling von Ostheim: Bürgermeister Steffen Malzer kommt bei "Fastnacht in Franken" groß raus

Was für ein Erinnerungsfoto: Bürgermeister Steffen Malzer, der Häuptling von Ostheim, und Bayerns Stammesältester, Ministerpräsident Markus Söder, bei "Fastnacht in Franken".

Plus Der Ostheimer Stadtchef war bei der Live-Übertragung von "Fastnacht in Franken" mehrfach großformatig im TV zu sehen. Seitdem steht sein Handy nicht mehr still.

Von Simone Stock Artikel anhören Shape

Der Held seiner Kindheit gab die Vorlage für sein Faschingskostüm: Der Ostheimer Bürgermeister Steffen Malzer verkleidet sich in diesem Jahr als Winnetou. Bei "Fastnacht in Franken" am vergangenen Freitag kam er mit seinem Kostüm groß raus: Mehrfach war er bei der Live-Übertagung im Fernsehen zu sehen und auch Ministerpräsident Markus Söder, verkleidet als Stammesältester, posierte für ein Selfie mit dem Ostheimer Häuptling.

