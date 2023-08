Halsbach

11:01 Uhr

Der Halsbacher Christian Amend hat einen Lanz-Bulldog komplett selbst gebaut

Von Bearbeitet von Gabi Nätscher

Schon von Kindheit an interessierte den Halsbacher Christian Amend die dortige Landwirtschaft, natürlich auch die "Bulldogs" und andere landwirtschaftliche Maschinen. Klar, dass er so früh wie möglich seinen eigenen Bulldog gefahren ist. Mit Gleichgesinnten hat er gemeinsam an vielen Bulldogtreffen teilgenommen. Seit 2012 veranstalten die Dreschfreunde Halsbach e.V., deren Gründungsmitglied und Vorsitzender Amend ist, gar ihr eigenes Treffen in Halsbach.

In den vergangenen Jahren hat sich Amend einen Traum erfüllt: einen eigenen Traktor des Typs Lanz Bulldog, wobei man "Traktor" in Halsbach eigentlich nicht dazu sagen darf. Im den vergangenen drei Jahren setzte der gelernte Werkzeugmacher noch einen drauf und baute seinen Lanz maßstabsgetreu 1:3 für seinen vierjährigen Sohn Fabian nach. In der Bauzeit ist noch Sohn Julian (ein Jahr) dazugekommen und jetzt sind sie beide kaum von dem kleinen Lanz runterzubringen.

