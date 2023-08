Der Hausarzt und sein frustrierter Patient: Warum das lange Warten auf Termine und eine Diagnose normal geworden ist

Plus Das Gesundheitssystem ist krank. Der Fall eines Rentners aus dem Landkreis Würzburg zeigt beispielhaft die Nöte auf. Hausarzt Martin Voll beschreibt die Problemstellen.

Endlich. Endlich eine Diagnose. Sie ist für den 77-jährigen Patienten zwar nicht erfreulich - er hat eine sehr seltene Darmerkrankung. Aber der Rentner aus Kürnach (Lkr. Würzburg) weiß jetzt wenigstens, woran er ist. Und die Experten an der Würzburger Uniklinik können sich an die richtige Behandlung machen.

Bis der Kürnacher die Diagnose bekam, ist ein dreiviertel Jahr vergangen. Monate voller Ungewissheit, Beschwerden, Erschöpfung. Ende 2022 hatte sich der 77-Jährige matt gefühlt, schwitzte nachts stark. Die Blutwerte, die der Hausarzt überprüfte, waren schlecht. Am Uniklinik Würzburg wollte man ihn nicht behalten. Mit Antibiotika wurde der Senior zunächst stabilisiert, weitere Untersuchungen sollten aber ambulant stattfinden.