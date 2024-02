Veitshöchheim

17:00 Uhr

Der Kommandant der Altneihauser Feierwehrkapell`n kündigt möglichen Rückzug bei Fastnacht in Franken an

Plus "Zu sagen, was wir denken, werden wir uns künftig schenken", sagte Norbert Neugirg zum Abschluss. Wie er seinen diesjährigen Schlusssatz verstanden wissen will.

Von Folker Quack

Wird da schon mal Spannung aufgebaut, oder denken die Oberpfälzer von der Altneihauser Feierwehrkapell`n wirklich über einen Rückzug bei "Fastnacht in Franken" nach? Der Schlusssatz von Kommandant Norbert Neugirg bei der Live-Sendung am Freitag verunsicherte jedenfalls viele in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim und vor den Bildschirmen.

Nach ihrem famosen Auftritt sagte Neugirg zum Abschluss nach einer Frotzelei mit dem Sitzungspräsidenten Christoph Maul: "Zu sagen, was wir denken, werden wir uns künftig schenken. Der Gottschalk sagt ja auch nichts mehr."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .