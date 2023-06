Unterfranken

04:00 Uhr

Der Main in Zahlen und Stichworten: Spannende Fakten zu Frankens wichtigstem Fluss

Plus Lebensraum für Fische, Bundeswasserstraße und Ort der Erholung – der Main hat viele Facetten. Was sich in und an Frankens wichtigstem Fluss abspielt.

Von Jonas Keck Artikel anhören Shape

Der Main ist von großer Bedeutung für Franken. Zahlreiche Städte und Gemeinden liegen an seinen Ufern. Als einer der längsten Flüsse Deutschlands prägt er das Landschaftsbild und lädt zu Spaziergängen, Radtouren und Bootsfahrten ein. Einheimische wie Gäste nutzen die Möglichkeiten, am Main Erholung zu genießen.

Doch der Main ist auch ein bedeutender Verkehrsweg. Seit Jahrhunderten dient er als Handelsroute und ermöglicht den Transport von Waren. Bis heute ist der Fluss eine wichtige Wasserstraße, auf der Fracht- wie Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind. Darüber hinaus spielt der Main als Gewässer eine wichtige ökologische Rolle. Er bietet Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten und trägt zur Biodiversität der Region bei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .