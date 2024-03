Der Papst hat entschieden: Paul Reder ist der neue Würzburger Weihbischof

Plus Papst Franziskus hat wieder einen Pfarrer aus dem Bistum zum Weihbischof ernannt: Paul Reder. Zuletzt war er Teampfarrer im Pastoralen Raum Schweinfurter Mainbogen.

Am Montag hat Bischof Franz Jung beim Mittagsgebet im vollbesetzten Würzburger Dom bekannt gegeben, wer der neue Weihbischof des Bistums ist: Papst Franziskus hat wieder einen Pfarrer aus dem Bistum ernannt, es ist Paul Reder. Der 52-Jährige war zuletzt Teampfarrer im Pastoralen Raum Schweinfurter Mainbogen.

Bischof Jung sagte, er freue sich sehr "über einen neuen, überaus fähigen Mitarbeiter" an seiner Seite im Bischofsamt. "Ihr spiritueller Tiefgang und Ihre menschliche Reife, Ihr großes pastorales Engagement, nicht zuletzt Ihre Gabe, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und zu vermitteln, werden eine große Bereicherung für uns alle sein."