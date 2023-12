Der radikale Bursche in der AfD: Wer ist Daniel Halemba?

Plus Erst kannte ihn kaum jemand. Dann wurde Haftbefehl gegen den frisch gewählten Landtagsabgeordneten aus Unterfranken erlassen. Über den Aufstieg am rechten Rand der AfD.

Eigentlich ist Daniel Halemba der Typ Politiker, wie ihn die AfD bei anderen Parteien gerne kritisiert: gerade mal 22 Jahre jung, kein abgeschlossenes Studium, weder Berufs- noch Lebenserfahrung. Auf der Seite des Bayerischen Landtags wird er zwar als "Unternehmer" geführt, dahinter verbirgt sich jedoch lediglich ein "Daniel Halemba Warenvertrieb", der über ein Ebay-Profil namens "blautex 33" gebrauchte Klamotten vertrieb.

Dennoch ist Daniel Halemba zumindest in Bayern derzeit der vielleicht populärste AfD-Politiker. Wohl bekannter als Stephan Protschka, AfD-Landeschef und Bundestagsabgeordneter, oder Richard Graupner aus Schweinfurt, unterfränkischer Bezirksvorsitzender und Fraktions-Vize im Landtag.