Schweinfurt

07.11.2023

Der Schweinfurter "CEO" im "The Voice Rap"-Finale

Plus Der Schweinfurter Rapper Dominic Andrews Krämer alias "CEO" schnuppert am ganz großen Erfolg. Bei seiner Teilnahme an der Pro Sieben-Castingshow "The Voice Rap" hat es der 30-Jährige bis ins Finale geschafft.

Von Steffen Krapf

Der Schweinfurter Rapper Dominic Andrews Krämer alias "CEO" schnuppert am ganz großen Erfolg. Bei seiner Teilnahme an der Pro Sieben-Castingshow "The Voice Rap" hat es der 30-Jährige bis ins Finale geschafft. Dem Sieger des Formats, das erstmalig produziert wurde, winkt ein Platz im Halbfinale der Sendung "The Voice of Germany" sowie die Aufnahme und Veröffentlichung einer eigenen Single.

Von Anfang an erfolgreich bei "The Voice Rap"

Um im Sprachbild der Deutschrap-Szene zu bleiben: "CEO" hat die Sendung bislang abgerissen. Schon zum Start bei den "Blind Auditions" konnte er beide Coaches, die erfolgreichen Rapper Dardan und Kool Savas, im Handumdrehen mit seiner Cover-Performance des Songs "Malik" von OG Keemo, begeistern. Andrews Krämer entschied sich für "Team Dardan" weiter durch die Sendung zu gehen. Mit durchschlagendem Erfolg.

