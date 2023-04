Der Standort Aumühle ist für die Würzburger Posthalle wohl keine Wahlmöglichkeit mehr

Plus Seit 2008 gibt es die Posthalle am Würzburger Bahnhof. Weil dort neu gebaut werden soll, sind ihre Tage gezählt. Ein potenzieller neuer Standort scheint nun aus dem Rennen.

Sie waren als eine mögliche, spätere neue Heimat der Würzburger Posthalle im Gespräch, die Hallen der Firma Glaskeil in der Aumühle. Im Mai vergangenen Jahres hatte Stadtbaurat Benjamin Schneider noch diesbezügliche Gespräche zwischen der Stadt und Glaskeil bestätigt. Sogar die Verkehrsverhältnisse rund um die dortigen Hallen waren von der Stadt bereits in näheren Augenschein genommen und bewertet worden, um zu sehen, ob sich dort größere Veranstaltungen verwirklichen lassen könnten.

Der Grund: Wie berichtet, will die Firma Glaskeil ins Giebelstädter Gewerbegebiet Airpark umziehen und der Mietvertrag zwischen der Posthalle und ihrem Vermieter, der Würzburger Bismarckquartier GmbH, wird auslaufen. Zwar wurde dieser jüngst noch einmal bis Ende 2025 verlängert, aber dann soll endgültig Schluss sein.