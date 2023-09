"Der Steigerwald darf nicht zum Wolf-Erwartungsland werden": Warum Hubert Aiwanger keinen Nationalpark will

Plus Der Vize-Ministerpräsident wettert in Wustviel gegen die "grüne Schickeria", die das Landleben bedrohe. Zur Flugblatt-Affäre verliert Hubert Aiwanger dagegen kein Wort. Fast.

Wustviel hat sich herausgeputzt für dieses Wochenende. 1000-jähriges Bestehen feiert das 220-Einwohner -Dorf im Steigerwald, das zur Gemeinde Rauhenebrach (Lkr. Haßberge) gehört. Bevor am Sonntag alte Bulldogs und historisches Gerät wie Most- und Kartoffelpresse zum Einsatz kommen, darf Samstagmittag Hubert Aiwanger ran. Bürgermeister Matthias Bäuerlein hat den Parteifreund von den Freien Wählern zum Wahlkampfauftritt geladen. Der Vize-Ministerpräsident soll verhindern, dass der Steigerwald irgendwann doch Nationalpark wird.

Über 300 Menschen haben sich trotz Hitze unter freiem Himmel im Dorfzentrum versammelt, die Feuerwehr hat die Ortsdurchfahrt eigens gesperrt. "Ein bisschen Neugier" nach den Schlagzeilen, die "der Hubert" zuletzt produziert hat, sei schon auch dabei, räumen einige Schaulustige ein. Dabei haben sie ihm längst verziehen. "Eine 35 Jahre alte Verfehlung jetzt zum Thema zu machen, das geht doch nicht", sagt einer. "Ist halt Wahlkampf", ein anderer. Nein, hier in Wustviel findet offenbar niemand problematisch, wie Aiwanger mit der Flugblatt-Affäre umgegangen ist. Darf man Sie mit Namen zitieren? "Nein, das möchte ich lieber nicht."