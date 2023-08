Würzburg

17:00 Uhr

Der Würzburger Hofbräukeller steht vor einer längeren Auszeit

Gaby und Reinhard Henke gehen nach 22 Jahren Arbeit im Hofbräukeller in Würzburg in den Ruhestand.

Von Herbert Kriener

"Es war eine schöne, aber auch anstrengende Zeit. Viele Gäste sind traurig, dass wir aufhören", bedankte sich Reinhard Henke von der Würzburger Hofbräu für die langjährige gute Zusammenarbeit bei seinen treuen Stammgästen und den vielen Firmen, die hier gefeiert haben. Für unterschiedliche Veranstaltungen konnte der Wirt die Schönbornstube, das Sudhaus, die Brauwerkstatt, das Echter-Zimmer, den großen und kleinen Saal, die Schwemme und den Wintergarten anbieten.

Henke, 1956 in Würzburg geboren, hatte in den Residenz-Gaststuben Koch gelernt und danach in der Schweiz gearbeitet. Seine erste eigene Gaststätte betrieb er im Tennis Club Weiß-Blau von 1987 bis 1990. Danach wechselte er ins Haus des Frankenweins, wo er bis 1994 Wirt war. Anschließend war er acht Jahre Gastronom in der Kürnachtalhalle in Lengfeld. Im Dezember 2001 übernahm er den Würzburger Hofbräukeller. Zusätzlich betrieb er ein Jahr lang das Keiler-Brauhaus in Lohr, zwei Jahre das Talavera-Schlösschen und zwölf Jahre den Biergarten Alter Kranen. Auf allen Stationen war seine beste Unterstützerin seine Frau Gaby, mit der er seit 45 Jahren verheiratet ist.

